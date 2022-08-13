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Kocaeli'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

13.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının çekiçle vurarak yaraladığı eşinin tedavisi sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü, eşini de çekiçle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yenidevir Sokak'ta, dün kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı bıçaklayarak öldüren, eşi Zeynep E'yi de çekiçle başından yaralayan Murat E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan Zeynep E'nin Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Dün eşi Zeynep E. ile boşanma aşamasında olan Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Akçay arasında tartışma çıkmış, tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaralamıştı.

Ağır yaralanan Akçay, ambulansla kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Zeynep E. ise sevk edildiği hastanede tedaviye alınmıştı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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