YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı

18.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızının dini nikahlı birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Yaşar L'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Bu arada, zanlının oğlu M.G'nin kadınla dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Murat Geçer (45), oğluyla yaşayan kadının evi terk etmesi üzerine, dün oğlu M.G. (25) ile Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde oturan kadının babası Yaşar L'nin evine gitmişti.

Çıkan tartışma üzerine Yaşar L. tarafından göğsünden bıçaklanan Geçer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldıKocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:20
Yatsı
22:00

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Duygu Eczanesi
Izmit
Özer Eczanesi
Izmit
Güngör Eczanesi
Izmit
Ayşem Eczanesi
Izmit
Elçin Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.