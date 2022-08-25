Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlı tutuklandı

﻿KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları vatandaşların parasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle iletişim kurdukları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla dün yakalanan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle iletişim kurdukları kişilerin, ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti ve kredi ilk taksiti gibi bahanelerle para yatırtılarak dolandırılmasına ilişkin Kocaeli'de 7, İzmir'de 1 şüpheliyi gözaltına almıştı.



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