Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 8 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Kartepe kesiminde drone kullanarak uygulama gerçekleştirdi. Uzuntarla trafik ışıklarında drone desteğiyle yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçme ihlalleri yapan 7, seyir halinde telefon kullanan 1 sürücü tespit edildi.

Kurallara uymayan sürücülere, gerekli idari işlemler uygulandı.



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