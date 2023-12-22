YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kursiyerler Filistinliler için 300 yeni doğan seti hazırladı

Kocaeli'de kursiyerler Filistinliler için 300 yeni doğan seti hazırladı

22.12.2023 13:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kursiyerlerin İsrail'in saldırdığı Gazze'de yeni doğan bebekler için hazırladığı 300 giyim seti, bölgeye ulaştırılacak.

Kocaeli'de kursiyerler Filistinliler için 300 yeni doğan seti hazırladı

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Gazze'de yeni doğan bebekler için giyim seti hazırlıyor.

Proje kapsamında hazırlanan 300 giyim seti, koliler halinde toplanma yeri olan Mersin'e gönderilecek.

Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, ülke genelinde eş zamanlı olarak birçok merkezde Filistinliler için battaniye, polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandığını söyledi.

Projede gönüllük esasıyla üretim yaparak yaralara bir nebze olsun merhem olmak istediklerini dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Gölcük Halk Eğitimi Merkezinde görevli kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki günahsız, masum bebeklerimiz için giyim setleri dikmeye başladı. Üretim aralıksız devam ediyor. Şu an 3 atölyede 300 yeni doğan seti yapıldı. Her bir set, 7 parça üründen oluşuyor. Kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtik. Bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik."

Türkmen, daha önce de deprem, salgın gibi doğal afetlerden etkilenenlere destek için üretimde bulunduklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattıDorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı
Bitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışmasıBitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışması
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralıKuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Gazze yeni dogan bebek

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Aralık Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Cumartesi

Berra eczanesi
Basiskele
Merve eczanesi
Golcuk
Sevgi eczanesi
Cayirova
Şebnem enise eczanesi
Darica
İlim eczanesi
Izmit
Akcan eczanesi
Golcuk
Sungu eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.