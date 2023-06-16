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Kocaeli'de lise öğrencileri kurtarma ekipleri için özel robot geliştirdi

16.06.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, enkaz altında kalan kişilerin ısı, ses ve görüntü bilgisini sağlayacak robot geliştirdi.

Yenilebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullarındaki imkanlarla arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kişiler hakkında daha hızlı bilgi edinebilmesine katkı sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Alan şefi öğretmenleri Arif Emre Ceylan rehberliğinde çalışan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin malzeme desteği sağladığı projede, enkaz altında, bulunduğu zemine uygun hareket edebilen ve güneş enerjisiyle şarj olan "Örümcek" isimli robotu üretti.

Proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve TEKYAZ Solidworks Distribütörlüğü işbirliğinde "Doğal Afetler" temasıyla düzenlenen yarışmada "Özgün Tasarım Kategorisi"nde birinciliğe layık görüldü.

Ceylan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları literatür araştırmasında enkaz altında efektif hareket edebilen çalışmasının bulunmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Prototipini ürettikleri robotun, geliştirilerek farklı alanlarda ekiplere yardımcı olabileceğini belirten Ceylan, "Afetlerde çalışan büyük robotların enerji kaynağı problemi olduğunu gözlemledik. Biz, tasarladığımız robotun enkaz altında efektif hareket etmesini ve kullanılmadığı zaman enerji kaynağından deposunu şarj etsin istedik. Robotumuz üzerindeki piller sayesinde kesintisiz 2,5 saat kullanılabiliyor. Kullanılmadığı zamanlarda güneş enerjisi panellerinden aldığı enerjiyle kendisini şarj ediyor." diye konuştu.

"GAZ SENSÖRÜ SAYESİNDE MADEN GÖÇÜKLERİNDE DE KULLANILABİLİR"

Ceylan, robotun, enkaz ve göçük altında kalan kişilerin ısı, ses ve görüntüsünü alarak, yaralıya müdahale şeklini belirlemede ekiplere yön verecek özellikte olduğunu anlattı.

Robotun maden göçüklerinde kullanılabileceğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Gaz sensörlüyle, ekiplerin giremediği yerlere girip içerideki gaz ve ısı seviyesi gibi verileri kontrol istasyonundaki kişilere aktarabiliyor. Robotu enkaz altına yönlendirdiğimizde üzerindeki kamera aracılığıyla anlık görüntü aktarımı yapıyor. Enkaz altındaki yaralının nerede ve durumunun nasıl olduğunu, kaç yaralının bulunduğunu gösterip içerideki ses verilerini dış ortama aktarabiliyor. Dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin nokta atışı müdahale etmesini sağlıyor. Yaralının daha kolay çıkarılmasına imkan veriyor. Ortamda parazit olmadığı sürece görüntü aktarımı 1,5 kilometreye kadar sağlayabiliyor."

Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi Yusuf Başoğlu, cihazı üretip yarışmalarda derece alacak seviyeye getirdiklerine değinerek, "Özellikle depremlerde enkazın altına girerek efektif şekilde hareket edip, yaralının görüntüsünü ve sesini aktarabiliyor. Enerji Mühendisi olmak istiyordum. Bu projede bulunduktan sonra robotik kodlamaya yöneldim." diye konuştu.

Yazılımcı olarak çalışmada yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren 11. sınıf öğrencisi Ceydanur Bilgin, enkazda girilemeyen noktalarda ekiplere yardımcı olma düşüncesiyle robotu geliştirdiklerini kaydetti.

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