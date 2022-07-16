Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken atölyede maddi hasar oluştu.

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