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Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

16.07.2022 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken atölyede maddi hasar oluştu.

Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
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