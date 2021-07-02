Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilk müdahaleyi sağlıkçıların yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

Dilovası Devlet Hastanesinin arkasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sağlık çalışanları, itfaiyeye haber verdikten sonra hastanedeki yangın söndürme tüplerini alarak alevlere müdahale etti.

Sağlıkçıların erken müdahalesiyle alevlerin yayılması önlendi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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