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Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

07.06.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozboğa bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bozboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozboğa'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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