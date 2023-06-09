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Kocaeli'de oto yıkamacının bıçakla öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

09.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan ölümlü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de oto yıkamacının bıçakla öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde 7 Haziran'da çıkan tartışmada iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.A.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde 7 Haziran'da M.A.U. ile iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede göğsünden bıçaklanan Bozbağa olay yerinde hayatını kaybetmişti.


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cinayet Kocaeli kavga oto yıkamacı

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

İklim eczanesi
Basiskele
Saka eczanesi
Darica
Büşra eczanesi
Cayirova
Donanma eczanesi
Korfez
Pelin eczanesi
Golcuk
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