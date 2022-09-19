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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

19.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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