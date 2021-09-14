Kocaeli'de otoyolda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Bursa istikametinde, jandarma trafik ekiplerince yürütülen sabit radar uygulamasına yüksek hızla seyrederken yakalanan motosiklet sürücüsüyle ilgili inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu sürücü Ş.D'ye trafiği tehlikeye düşürmek ve hız ihlallerinden dolayı 1339 lira idari ceza uygulandı.



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