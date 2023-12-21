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Kocaeli'de park halindeki 35 aracın camları kırıldı

21.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Kocaeli'de park halindeki 35 aracın camları kırıldı

Karabaş Mahallesi'nde bulunan açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırık olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Otoparka gelen ekipler, sert cisimle camlarına zarar verilen 35 araç olduğunu tespit etti.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, araçların camlarını kıranları tespit etmek için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Yakup Çep, aracının ön camının kırık olduğunu görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Aracımı bıraktıktan 1,5 saat sonra geldiğimde bu haldeydi. Yaklaşık 35-40 aracın camları kırılmış. Buraya devamlı araç bırakıyordum, neden yaptılar bilmiyorum. İlk başta kendi aracımda hasar var diye düşündüm ama diğer araçlarda da böyle olduğunu gördüm. Yapan kişi neye sinirlendiyse sırayla araçların ön camlarını patlatarak gitmiş." dedi.

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Kocaeli otopark cam

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