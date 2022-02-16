Kocaeli'de plasiyerin firmanın tahsilat günü öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Murat Özdemir'in 2004 yılında plasiyer olarak çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Köseköy Tepecik Mahallesi'ndeki alt geçitte 10 Haziran 2004'te Özdemir'in, plasiyer olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında gasbedilip bıçakla öldürülmesine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otopsi raporuna göre maktulün vücudunun 7 farklı yerine kesici aletle darbe aldığı ve bunların öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.

Parmak izi tespit edilen Hakan F'nin kullandığı telefon hattının, olay tarihi ve zaman aralığında bu bölgede iletişim gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, daha önce söz konusu tavuk firmasında muhasebe görevlisi olarak çalışan Mustafa Ş. ile Hakan F. arasında olay zaman aralığında ardışık iletişim kaydının bulunduğuna işaret edildi.

İddianamede, Mustafa Ş'nin çalıştığı temizlik firmasının, maktulün çalıştığı iş yerine yakın konumda olduğuna dikkati çekilerek, şirket politikası gereği yolda araca kimseyi almayan maktul Murat Özdemir'in geçmişte aynı şirkette çalışmış olmasından kaynaklı Mustafa Ş'yi herhangi bir endişe duymaksızın araca almış olabileceği belirtildi.

Bu duruma bağlı olarak rutin olarak izlenmesi beklenen güzergah dışına çıkarak olay yerinin olduğu bölgeye birlikte gelmiş olabilecekleri, arabanın duruş pozisyonu gereği park ederek muhabbet ettikleri aktarılan iddianamede, Mustafa Ş'nin bu sırada iletişim kayıtları bulunan Hakan F'yi olay yerine çağırmış olabileceği kaydedildi.

- 16 bin 806 liralık 4 çek ve 5 bin 500 lira nakit para gasbedilmiş

İddianamede, yapılan soruşturma sonucunda olay yeri inceleme tutanağı, otopsi tutanağı, parmak izi inceleme sonucu, HTS kayıtları, iletişim kaydına ilişkin tutanaklar, tanık anlatımları, şüphelilerin suçu birbirinin üzerine atmaya yönelik çelişkili ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; şirket politikası gereği tahsilat yaptığı gün araca kimseyi almayan maktulün olay günü daha önce aynı şirkette çalışması nedeniyle tanıdığı Mustafa Ş'yi endişe duymaksızın aracına aldığı, Mustafa Ş'nin de olay öncesi sıkı diyaloğu bulunan Hakan F. ile planlı şekilde hareket edip Özdemir'i öldürmeye ve aracındaki paraları almaya yönelik bir araya geldiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

Özdemir'in kullandığı araca binen Mustafa Ş. ve Hakan F'nin, aracın Tepecik Mahallesi'ndeki alt geçide geldiği sırada Özdemir'i bıçakla öldürdüğü tespitine yer verilen iddianamede, şüphelilerin daha sonra araçta bulunan siyah çanta içerisindeki 16 bin 806 lira tutarlı 4 çek ile 5 bin 500 lira nakit parayı gasbettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, Mustafa Ş. ve Hakan F'nin "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan da 10'ar yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- Süreç

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te plasiyer olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanarak öldürülen Murat Özdemir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma yapmıştı.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gasbının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe almıştı.

Cinayetten 6-7 ay önce söz konusu firmada muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Murat Ş. ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen Hakan F. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

