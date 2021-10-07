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Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

07.10.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sultan Orhan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde E.İ'ye ait kamyonda, takım sandığı için yapılan kaynak sırasında yangın çıktı.

Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonun kasasındaki bazı kasalar ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

Yangın nedeniyle kamyonun kasası yandı, burada bulunan plastik kasaların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

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yangın Kocaeli Gebze

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