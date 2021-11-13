YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

13.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren yarışlarda, 73 otomobil ve 146 sporcu mücadele ediyor.

Ekipler, rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek İzmit'teki bir otelin otoparkında ilk günü tamamlayacak.

Rallinin ikinci gününde ekipler, bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecek.

İki gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve ödül töreninin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın yaptığı caminin şadırvanındaki tarihi musluklar çalındıKocaeli'de Mimar Sinan'ın yaptığı caminin şadırvanındaki tarihi musluklar çalındı

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:38
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Incı Eczanesi
Golcuk
Seymen Eczanesi
Golcuk
Seçıl Eczanesi
Golcuk
Deva Eczanesi
Izmit1
Zelıha Eczanesi
Izmit2
Gümüs Eczanesi
Izmit3
Özkan Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.