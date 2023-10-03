Kocaeli'de sağanak etkili oluyor

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bölgede etkili olacak şiddetli yağışlarla ilgili yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle, Vali Seddar Yavuz’un talimat ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli ikazların, vatandaşlara gerekli bildirimlerin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şiddetli yağışların etkili olmaya başladığı cumartesi günü itibariyle özellikle pazar günü metrekare hesabıyla Kandıra ilçemize 142 kilogram, Derince ilçemize 167 kilogram, Dilovası ilçemize 91 kilogram, Gölcük ilçemize 88 kilogram olmak üzere bazı ilçelerimizde beklenenin üzerinde yağış düşmesi sebebiyle ilimiz genelinde toplam 612 su baskını olayı ihbarı alınmış, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), ilçe belediyeleri fen işleri, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ve ilgili diğer kurumlar ile eşgüdüm sağlanarak meydana gelen olaylara toplam 506 personel 200 araçla müdahale edilmiştir. İl genelinde kısmi elektrik arızalarıyla ilgili alınan ihbarlara SEDAŞ ekiplerince mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiştir. Gölcük ilçesi Halıdere mevkisinde toprak kayması meydana gelmiş olup, yeterli teknik personel tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır''

Açıklamada, "Kocaelili hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilçelerimizde yağışların lokal bazlı ve zaman zaman kuvvetli devam ediyor olması nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." denildi.

