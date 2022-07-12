YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi

Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi

12.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde denizin tadını çıkardı.

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken ilçedeki Altınkemer Halk Plajı'na akın eden tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi denize girerek serinledi.

Denizin ve kumun tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu.

Bölgede haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri de vatandaşları açılmamaları konusunda anonslarla sık sık uyardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden tatile gelen Kadir Türkoğlu, Karamürsel'e her yıl geldiğinde denizin keyfini çıkardığını söyledi.

Tatilcilerden Berkant Ortaç da Karamürsel'in bölge için bulunmaz bir tatil beldesi olduğunu ifade etti.

Bayramın son günü plajda oldukça yoğunluk yaşandığını belirten KOSKEM Yerel Birim Amiri Engin Raşitoğlu ise herkesin can güvenliklerinin kendilerine emanet olduğunu dile getirdi.

Denizde güvenlik için koyulan mantarları geçenlerin kendilerini çok zorladığına işaret eden Raşitoğlu, "Anonslarımızı sık aralıklarla yapıyoruz. Karadeniz'deki rip akıntısı burada yok, dalga boyu yüksek değil. Tatile gelen ailelere önerim, ilk önce çocuklarını denizde kesinlikle yalnız bırakmamalılar. Koyduğumuz mantarları kesinlikle aşmamalarını istiyoruz. Bunları yaptıkları sürece hiçbir sorun yaşanmayacağını biliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorKocaeli'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kocaeli sicak

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:32
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:25
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.