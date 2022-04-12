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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

12.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta Ö.A'nın (53) evinin önüne 41 AGK 728 plakalı otomobille gelen 2 kişi beklemeye başladı. Ö.A'nın dışarı çıkmasıyla otomobilden inen bir şüpheli, silahla ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan Ö.A, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine geldikleri otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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