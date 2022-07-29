Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden O.K. idaresindeki 41 AET 078 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 41 T 3122 plakalı taksi ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada taksi sürücüsü S.B. ve bir yolcu ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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