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Kocaeli'de trafik ve asayiş uygulamasından kaçan hafif ticari aracın çarptığı polis yaralandı

24.02.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın çarptığı polis yaralandı.

Kocaeli'de trafik ve asayiş uygulamasından kaçan hafif ticari aracın çarptığı polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, yönetimindeki hafif ticari araçla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hafif ticari araç ise Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da hastaneye giderek polis memuru Canoluk'un yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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