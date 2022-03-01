Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında üç katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.
Derbent Mahallesi Serin Sokak'ta bulunan Abdülkadir N'ye ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Evde yalnız olduğu belirtilen Abdülkadir N'nin yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz