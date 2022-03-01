YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

01.03.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında üç katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Derbent Mahallesi Serin Sokak'ta bulunan Abdülkadir N'ye ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız olduğu belirtilen Abdülkadir N'nin yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Körfezi gemi kaynaklı kirliliğe karşı deniz uçağıyla gözetleniyorİzmit Körfezi gemi kaynaklı kirliliğe karşı deniz uçağıyla gözetleniyor
Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandıAnkara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandıMüstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.