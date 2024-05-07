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Kocaeli'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarına yürüyüşle tepki gösterdi

AA AA
07.05.2024 15:45
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının üniversite temsilcilikleri ve öğrenci kulüplerinin bir araya gelerek oluşturduğu KOÜ Mescid Birliği tarafından organize edilen yürüyüş, Umuttepe Kampüsü'ndeki sosyal tesislerin önünden başladı.

Filistin bayrağı ile "Gazze için kampüsler ayağa", "Yaşasın küresel intifada", "İstikbal İslam'ın" pankartları açan katılımcılar, daha sonra sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Kampüsün A Kapısı'nın önünde son bulan etkinlikte grup adına açıklama yapan Musa Çetin, 213 gündür dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma tepkilerini göstermek için toplandıklarını söyledi.

Filistin'de masumların feryatlarının halkları uyandırdığını dile getiren Çetin, dünyanın dört bir tarafında vicdan ehli insanların, insanlık onurunu ayağa kaldırmak adına bir devrim ateşini tutuşturduğunu kaydetti.

Çetin, bu devrim ateşinin elden ele tüm ülkelerin ve milletlerin ufkunu aydınlattığını belirterek, "Başta Amerika ve Fransa olmak üzere Batı dünyasının birçok yerinde Harvard'dan Yale'a, California'dan Texas'a kadar en saygın kabul edilen üniversitelerde gönüldaşlarımız ayağa kalkarak kıyam ateşine destek vermiş ve küresel intifadanın bir parçası olmayı tercih etmiştir." diye konuştu.

Birçok akademisyen ve öğrencinin, bu davaya destek olduğuna işaret eden Çetin, "İntifada ateşi, sinelerinde yürek taşıyan herkesi etkisi altına almıştır. Tüm tedbir ve baskılara rağmen onurlu gençlerin ve akademisyenlerin kıyamları engellenememektedir. Binlerce öğrenci ve akademisyenin tutuklanması sonucu değiştirmemiştir. Buradan zulme sessiz kalmayan bu onurlu akademisyenleri ve öğrencilerini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, boykot çağrısı yaparak "Unutmayın alınan her boykot malı mazlumlara isabet eden bir bomba, bir tank, bir füzedir." dedi.

Grup, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua edilmesinin ardından dağıldı.

AGD'Lİ ÖĞRENCİLER KAMPÜSTE DİRENİŞ ÇADIRLARI KURDU

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Üniversite Komisyonu tarafından kampüste yer alan sosyal tesislerin yanında kurulan direniş çadırlarında öğrenciler nöbet tutmaya başladı.

AGD Kocaeli Üniversite Komisyon Başkanı Kerem Özsoy, kampüste kurdukları 10 çadırla dünya üniversitelerine yayılan "Kampüs İntifadası"na destek verdiklerini belirterek, çadır nöbetinin cuma günü yapacakları basın açıklamasının ardından sona ereceğini dile getirdi.

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Kocaeli Üniversitesi Filistin Protesto Yürüyüş çadır

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