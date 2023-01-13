Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 31,80 gram metamfetamin, 1,40 gram esrar, hassas terazi, tabanca ile 26 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen E.Ö, Ç.D, S.D. ve M.R.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

