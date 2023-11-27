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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

27.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G, G.G. ve N.M.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kocaeli uyuşturucu operasyonu

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