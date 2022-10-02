Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz