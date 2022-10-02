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Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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