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Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

10.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj bölümündeki çantada 2,5 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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esrar yolcu otobüsü çanta anadolu otoyolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

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Öğle
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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