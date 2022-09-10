Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj bölümündeki çantada 2,5 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz