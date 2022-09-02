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Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

02.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde yürüyen O.T. (26) henüz bilinmeyen nedenle yolda karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, O.T'yi bıçakla kolundan yaraladı.

Yaralı O.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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