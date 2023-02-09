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Kocaeli’den afet bölgelerine giden ekip 54 kişiyi enkazdan sağ kurtardı

09.02.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şimdiye kadar 54 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem felaketinin etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman ile Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Depremden hemen sonra afet bölgelerine giden Büyükşehir ekipleri, halen 156 araç ve 524 personelle gece gündüz görev yapıyor. Hem itfaiye hem de A Takımı ekipleri Kahramanmaraş’ta 21, Adıyaman’da 15, Hatay’da 18 depremzedeyi enkaz altından sağ kurtardı.

Depremin vurduğu Hatay’da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise belediyecilik faaliyetlerini Defne ilçesinde sürdürüyor. Depremzedeler ile sık sık bir araya gelen Büyükakın, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla burada ve sizin yanınızda. Herkes özveriyle çalışıyor. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız" dedi.
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’nın yardım tırları da Kahramanmaraş ve Hatay’da 80 bin kişilik çorba ve ekmek dağıtımı yapıyor. İSU’nun tankerleri de bölgede ihtiyaç duyulan yerlerde su takviyesi sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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