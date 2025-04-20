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Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig’de

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 10:16
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Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından lider Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Yeşil-siyahlılar, 16 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig’de

Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçtan alacağı puan veya puanla kutlamalar planlanırken, Boluspor - Fatih Karagümrük karşılaşmasından gelen haberle Kocaeli erkenden mutlu sona ulaştı ve 16 yıl sonra Süper Lig’e çıktı.

Ligde 34 haftada 69 puan toplayan ve lider olan Körfez ekibi maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’e 9 puanlık farkı attı. Kocaelispor sezonun ilk yarısında İstanbul ekibini 2-1 yendi, ikinci yarısında ise 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar ayrıca 60 puanda kalan Fatih Karagümrük ile ikili averajda da üstünlük sağladı. Üçüncü sırada yer alan Erzurumspor FK da İstanbulspor’a mağlup oldu ve 58 puanda kaldı.

Kocaelispor en son 2007-2008 yılında Süper Lig’e yükselmiş, 2008-2009 sezonunda da yeniden alt lige düşmüştü.

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Kocaelispor
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