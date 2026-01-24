SPOR

Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi şok! Tayfur Bingöl cezalı duruma düştü

Kocaelispor, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesinde önemli bir kayıp yaşadı. Orta sahanın dinamosu Tayfur Bingöl, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Burak Kavuncu
Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kocaelispor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeşil-Siyahlı ekip, kritik Fenerbahçe karşılaşmasına yıldız oyuncusu Tayfur Bingöl'den yoksun çıkacak.

Kocaelispor'da moraller bozuk. Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta yaşanırken, Kocaelispor cephesinde kritik Fenerbahçe maçı öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeşil-siyahlıların başarılı orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, deplasmanda oynanan Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu durum, teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Bingöl'ün Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek olması, Kocaelispor'un orta saha kurgusunda önemli bir değişiklik yapılmasına yol açacak.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERRMANSI...

Sezon başından beri Kocaelispor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tayfur Bingöl, takımının en önemli oyuncularından biri haline gelmişti. 18 lig maçında forma giyen ve 5 gol, 1 asistlik performansıyla takımına önemli katkılar sağlayan Bingöl'ün yokluğu, Fenerbahçe karşısında hissedilecek. Özellikle orta sahada topa sahip olma ve oyunu yönlendirme konusunda takımına önemli bir dinamizm katan Bingöl'ün yerine kimin oynayacağı merak konusu.

Samsunspor maçı öncesinde Jovanovic, Linetty ve Serdar Dursun gibi isimler de sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu oyuncuların da Fenerbahçe maçı öncesinde dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılmıştı. Ancak Tayfur Bingöl'ün gördüğü sarı kart, Kocaelispor'un planlarını alt üst etti. Teknik direktör, Fenerbahçe maçında Bingöl'ün yerine alternatif bir oyuncu arayışına girdi.

Kocaelispor taraftarları, Bingöl'ün yokluğuna rağmen takımlarına güveniyor ve Fenerbahçe karşısında galibiyet için mücadele edeceklerine inanıyor. Ancak Bingöl'ün tecrübesi ve oyun zekası, bu zorlu deplasmanda aranacak bir özellik olacak. Kocaelispor yönetimi de bu beklenmedik gelişme üzerine harekete geçerek, teknik heyete her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Fenerbahçe maçı öncesinde takımın moralini yüksek tutmak ve eksikliği hissettirmemek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Öte yandan, Fenerbahçe cephesinde de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kocaelispor'un eksiklerinden faydalanmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyet için sahaya çıkacak. Ancak Kocaelispor'un da sürprizlere açık bir takım olduğu ve evinde etkili futbol oynayabildiği unutulmamalı. Bu nedenle, Fenerbahçe'nin de Kocaelispor karşısında dikkatli olması gerekiyor.

Maç öncesinde her iki takım da taktiksel çalışmalarını sürdürürken, futbolseverler de bu heyecan verici karşılaşmayı merakla bekliyor. Kocaelispor'un Tayfur Bingöl'süz nasıl bir performans sergileyeceği ve Fenerbahçe'nin bu durumu nasıl değerlendireceği, maçın en önemli sorularından biri olacak.

Samsunspor Kocaelispor Tayfur Bingöl
