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Kocaelispor Akçay'la yola devam edecek

28.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun,"Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay'la devam ediyoruz. Devre arasına kadar takımın yapısını bozmak istemiyoruz" dedi.

Kocaelispor Akçay'la yola devam edecek

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile devam edeceklerini bildirdi.

Koyun, dün NasaDoge Menemenspor karşısında sahalarında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası taraftarların teknik direktör Akçay'ı istifaya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligde her takımın birbirinden puan kazanabildiğini vurgulayan Koyun, "Sabırlı olunması durumunda devre arasını iyi yerde bitireceğiz. Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay'la devam ediyoruz. Devre arasına kadar takımın yapısını bozmak istemiyoruz. Yeni takımız. Biraz sabretmemiz lazım. Sabredersek başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Kocaelispor
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