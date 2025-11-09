Kocaelispor Başkanı Recep Dural’dan Galatasaray galibiyeti sonrası olay yaratacak bahis açıklaması! "Bahis skandalından sonra artık...''

Süper Lig’in 12.haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenildi. Maçın ardından konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Dural’dan bahis açıklaması geldi. İşte açıklamalar…

"BAHİS SKANDALINDAN SONRA ARTIK BİR ŞEYLERİN YOLUNA GİRMESİ GEREKİYORDU"

Ekol Tv’ye konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Dural, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Hakemler bundan sonra, dünkü maçlarda da gördük, adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi." dedi.

"GALATASARAY’I YENCEĞİMİZİ SÖYLEDİM…"

Recep Dural, "Türkiye'de özellikle bahis skandalından sonra, adalet olunca sahada, bizim 6 maçımız elimizden alındı. Biz çok iyi yerlerdeydik. Şükürler olsun ki adalet olunca Kocaelispor aşamayacağı hiçbir engel yok. Taraftar gücüyle, şehrin gücüyle, takımın gücüyle Galatasaray'ı yeneceğimizi söyledim. Çok iddialıydım. Takıma inanıyordum. Selçuk Hoca çok iyi bir analizci. Oyuncu grubumuz hızlı, teknik... Taraftarlarımızın büyüklüğü de bu maçta göründü.

Adaletsizlikten dolayı Kocaelispor'un hakkı yendi, elimizden alındı. Kocaelispor güçlü bir takım. Avrupa hedefimiz var. İlk 6 hedefimiz var, Türkiye Kupası var. Kocaelispor'un DNA'sında bunlar var. Ezberci söylemedik. Bizim de kendimize göre araştırmalarımız, hazırlıklarımız vardı." ifadelerinde bulundu.

"AJAX’TAN DAHA İYİYİZ DEDİK…"

Öte yandan Recep Dural "Yenilmez takım yok. İşte gördünüz, Ajax'ı kendi sahasında duman eden Avrupa'da başarılı giden bir takım var. Biz ne dedik, Ajax'tan daha iyiyiz dedik Kocaelispor, gerçekten Ajax'tan daha güçlü takım. Bu konforu bizim sahamızda bulamayacak dedik." diye konuştu.

"BİZ TEMİZ FUTBOL İSTİYORUZ!"

Recep Dural son olarak "Camiamız, takımımız, şehrimiz adına çok mutluyuz. Daha önce de söyledik, çok iyi takımız. Süper Lig'in yapısına uygun, güçlü bir kadro kurduk, ekonomik bütçeyle birlikte. Bütçemiz 30 milyon dolar. Hedefi olan, genç ve dinamik bir takım kurduk. Teknik heyetimiz, hocamız çok tecrübeli. Taraftarımız, Türkiye'nin en iyisi. Birleşince hiçbir engelimiz yok.

Yenilmez takım yok. Kocaelispor birleşti. Kendi sahamızda bizi kimse yenemez kenetlenince. Bugün böyle oldu, yarın da böyle olacak. Umarım Türk futbolunda adalet devam eder. Başka takımların da hakkı yendi. Adalet olsun, tüm takımlar hakkıyla kazansın kaybetsin. Biz temiz futbol istiyoruz. Bundan Kocaelispor yükselecek." dedi.