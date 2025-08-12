SPOR

Kocaelispor’dan 10 numara transfer: Karol Linetty ile anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın genç oyuncusu Can Keleş sırada...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da transferler arka arkaya geliyor. Yeşil-siyahlılar, İtalya temsilcisi Torino'dan orta saha oyuncusu Karol Linetty ile anlaşmaya varırken, Beşiktaş’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş’i de kadrosuna dahil etmek üzere.

Kocaelispor'dan 10 numara transfer: Karol Linetty ile anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın genç oyuncusu Can Keleş sırada...
Trendyol Süper Lig’e Trabzonspor deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle başlayan Kocaelispor’da transferler sürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan’ın harcama limitleri nedeniyle sıkıntı çektiklerini, 3 bölgede oyuncu ihtiyacı olduğunu ancak belki bir tane transfer yapabileceklerini belirtmesinin ardından kadroya bir oyuncu katılması daha netleşti. Kocaelispor ön protokol yaptığı, yarın sağlık kontrolünden geçmek için Kocaeli’ye gelecek olan 30 yaşındaki Polonyalı milli orta saha oyuncusu Karol Linetty ile anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kocaelispor’dan 10 numara transfer: Karol Linetty ile anlaşma sağlandı! Beşiktaş ın genç oyuncusu Can Keleş sırada... 1

Kocaelispor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Karol Lİnetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir" denildi.

En son Torino’da forma giyen ve bonservisi elinde olduğu belirtilen başarılı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN GELİYOR...

Kocaelispor’dan 10 numara transfer: Karol Linetty ile anlaşma sağlandı! Beşiktaş ın genç oyuncusu Can Keleş sırada... 2

Öte yandan geçtiğimiz yıl kiralık olarak Kasımpaşa’da forma giyen Beşiktaş’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş’in de sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor’a transferinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

