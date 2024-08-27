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Kocaelispor’dan Amed maçıyla ilgili açıklama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.08.2024 17:03
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Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, ligin 4. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın 1 Eylül’de Diyarbakır’da yapılacağını açıkladı.

Kocaelispor’dan Amed maçıyla ilgili açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’un Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın zamanı ve yeriyle ilgili yaşanan gelişme üzerine kulüpten yazılı açıklama yapıldı. Kısa süre önce Diyarbakır ekibinin saha zemini uygun olmadığı için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı belirtilen karşılaşmanın 1 Eylül’de Diyarbakır’da oynanacağı ifade edildi.
Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"MÜSABAKANIN İSTANBUL’DA OYNANMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİR"

"Kulübümüz ile Amed SF kulübü arasında 1 Eylül 2024 tarihinde oynanması planlanan müsabakanın, stadyum saha zemininin elverişsiz olması hasebiyle 2 Eylül 2024 tarihinde İstanbul’da oynanmasına yönelik talep kulübümüz tarafından kabul edilmiştir. Lakin İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından müsabakanın İstanbul’da oynanmasına izin verilmemiştir. Buna mukabil, Amed SF Kulübü tarafından müsabakanın milli müsabakalar için verilen arada hafta içinde bir tarihte oynanmasına dair talep gelmiş ne yazık ki, milli takıma katılacak olan oyuncumuzun olmasından dolayı bahse konu talep kulübümüzce uygun görülmemiştir. Yukarıda anlatılan sebepler ile aksi bir karar alınmadığı için Amed SF kulübü ile oynayacağımız müsabaka 1 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır’da oynanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor amedspor
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