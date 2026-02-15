Kocaelispor'dan ligde yükseliş son sürat devam ediyor!

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Kocaelispor ile Gaziantep FK arasındaki zorlu mücadeleye kilitlendi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Kocaelispor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini cebine koydu.

DANIEL AGYEI DURDURULAMIYOR!

Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-siyahlı ekip, aradığı golü 36. dakikada buldu. Sahneye çıkan Daniel Agyei, takımını 1-0 öne geçiren sayıyı kaydetti.

Geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Kayserispor maçında da fileleri 2 kez havalandıran Agyei, bu golle birlikte son 2 maçta 3 gole ulaşarak ne kadar formda olduğunu bir kez daha kanıtladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GAZİANTEP FK KIZARDI, DENGELER BOZULDU

İkinci yarının hemen başında ise maçın kırılma anı yaşandı. 47. dakikada Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Nazım Sangare kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında oyunu tamamen rakip yarı alana yıkan Kocaelispor, farka koştu.

SERDAR DURSUN VE RIVAS FİŞİ ÇEKTİ

dakikada sahne alan tecrübeli golcü Serdar Dursun, farkı ikiye çıkaran golü atarak rakibin direncini tamamen kırdı (2-0). Bu golden sadece 5 dakika sonra, 81. dakikada Rigoberto Rivas son sözü söyledi ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu görkemli galibiyetle Selçuk İnan'ın öğrencileri puanını 30'a yükseltirken, bir hafta aradan sonra mağlubiyet yüzü gören Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'sı ise 28 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Kocaelispor zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına gidecekken, Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u konuk ederek yara sarmaya çalışacak.