Kocaelispor galibiyet serisi peşinde

Kocaelispor, 11 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Yeni sezona 17 transfer yaparak camianın büyük beklentisi ile giren yeşil-siyahlı takım, ilk haftalarda ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
İlk 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Kocaelispor, 2 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Çıktığı maçlarda sadece 1 gol atabilen yeşil-siyahlılar kalelerinde 5 gol gördü.
Kötü gidişatını 5. haftada Balıkesirspor’u 3-1 yenerek sonlandıran Kocaelispor puanını 7’ye yükseltirken, ligde 10. sıraya yerleşti. Taraftarların beklediği oyunu sahaya yansıtarak kötü gidişatı sonlandıran Kocaelispor, sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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