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Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

23.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ocaelispor ile Sakaryaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçına çıktı.

Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı.

Hakemler ile her iki takımın futbolcularının "Sesinizi duyan var" pankartıyla sahaya çıktı.

Dakikalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka sayılarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşma, ilk depremin gerçekleştiği saati temsilen 4'üncü dakika 17'nci saniyede bir süre durduruldu, bu sırada taraftarlar destek amacıyla atkı ve berelerini sahaya attı.

17 bin 500 biletli seyircinin takip ettiği dostluk maçında karşılaşmaya etkili başlayan Sakaryaspor, maçın 18. dakikasında Kabongo Kasongo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı.

Sakaryaspor maçın 90. dakikasında İbrahim Has'ın attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın bilet gelirleri, depremzedelere bağışlanacak.

Bu arada maçın ilk yarısı oynanırken Sakaryasporlu taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın son dakikasında da Sakaryasporlu bir taraftar sahaya girerek, Kocaelispor taraftarlarına doğru koşup, Sakaryaspor atkısı gösterdi. Güvenlik görevlileri taraftarı sahadan dışarı çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Sakaryaspor Kocaelispor

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