SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia'dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı

Süper Lig'de transfer döneminin son günlerine girilirken, Avrupa'nın genç yetenekleri Türk devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son günlerde hem Galatasaray hem de Trabzonspor cephesinde gündemi meşgul eden en dikkat çekici isim, Portekiz liginde Casa Pia'da sergilediği performansla dikkat çeken Renato Nhaga oldu.

Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia'dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı
Burak Kavuncu

Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala orta saha hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı camia da taraftartın tepkisini çeken bu sesszilik yönetimi harekete geçirdi. Aslan Portekiz'den Trabzonspor'un da ilgilendiği Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF!

Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı 1

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Bordo-mavili ekip, genç yetenek için resmi temaslarını hızlandırdı. Trabzonspor'un Casa Pia kulübüne 5,5 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığı fakat Portkiz ekibinin teklifi yükseltmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ! ANLAŞTI...

Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı 2

Trabzonspor'un hamlesinin ardından süreci hızlandıran Galatasaray'ın, 18 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı öne sürüldü. Avrupa'da transfer penceresinin kapalı olması nedeniyle Casa Pia'nın bonservis beklentisinin 8-10 milyon euro bandına çıktığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı hem rotasyon hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmek istiyor.

PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ...

Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı 3

Portekiz Ligi'nde Casa Pia formasıyla bu sezon düzenli süre bulan Nhaga, yaşına rağmen fiziği ve oyun görüşüyle fark yaratıyor: Şu ana kadar Casa Pia'da 21 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu 2 gol ve 1 asistlik performans sağladı.
Gine-Bissau asıllı oyuncu, henüz 18 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada da boy göstermeye başladı. Nhaga, Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 6 kez sahaya çıkarak ülkesini temsil etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız isim İstanbul'a geliyor...Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız isim İstanbul'a geliyor...
Portekiz Ligi'nde sürprizlerin haftası! Hem Porto hem Benfica...Portekiz Ligi'nde sürprizlerin haftası! Hem Porto hem Benfica...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Portekiz galatasaray son dakika transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.