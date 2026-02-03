Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Casa Pia'dan Renato Nhaga için transfer savaşı kızıştı

Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala orta saha hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı camia da taraftartın tepkisini çeken bu sesszilik yönetimi harekete geçirdi. Aslan Portekiz'den Trabzonspor'un da ilgilendiği Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF!

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Bordo-mavili ekip, genç yetenek için resmi temaslarını hızlandırdı. Trabzonspor'un Casa Pia kulübüne 5,5 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığı fakat Portkiz ekibinin teklifi yükseltmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ! ANLAŞTI...

Trabzonspor'un hamlesinin ardından süreci hızlandıran Galatasaray'ın, 18 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı öne sürüldü. Avrupa'da transfer penceresinin kapalı olması nedeniyle Casa Pia'nın bonservis beklentisinin 8-10 milyon euro bandına çıktığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı hem rotasyon hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmek istiyor.

PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ...

Portekiz Ligi'nde Casa Pia formasıyla bu sezon düzenli süre bulan Nhaga, yaşına rağmen fiziği ve oyun görüşüyle fark yaratıyor: Şu ana kadar Casa Pia'da 21 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu 2 gol ve 1 asistlik performans sağladı.

Gine-Bissau asıllı oyuncu, henüz 18 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada da boy göstermeye başladı. Nhaga, Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 6 kez sahaya çıkarak ülkesini temsil etti.