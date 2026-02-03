SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kocaelispor maçının ardından Milan Skrniar, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kocaelispor maçının ardından Milan Skrniar, PFDK'ye sevk edildi
Emre Şen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Kocaelispor mücadelesinde tribünlere yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın, PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

"BENİM FUTBOLCUM OLSA LİSANSINI İPTAL EDERİM"

Kocaelispor maçının ardından Milan Skrniar, PFDK ye sevk edildi 1

Fenerbahçeli futbolcu Skriniar'ın dünkü maçta tribünlere karşı yaptığı harekete de değinen Kocaelispor Başkanı Recep Durul:

"Dün Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı hareket kabul edilemez. Berat Kandili gecesi, Müslüman bir toplumdayız, ortada toplumsal bir tahrik ve infial var. Toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş'ta Pascal Nouma'nın yaptığı hareket vardı ve Beşiktaş bunu cezalandırdı. Bunun sadece disiplin cezasıyla geçiştirilebileceğini düşünmüyorum. Lisansının ve sözleşmesinin iptal edilmesini, deport edilmesini istiyorum. Türk futbolunda böyle rezil davranışı kaldırmak mümkün değil. Benim futbolcum olsa lisansını iptal ederim. İnanıyorum ki Fenerbahçe de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bu futbolcunun gerekli cezayı almasını ve lisansının iptal edilmesini talep ediyorum. Aynı talebi federasyona da bildirdik. Bugün gerekli itirazlarımızı hem hukuki hem de idari olarak yaptık. Bundan sonraki süreçte kayıtsız kalmayacağız. Kocaelispor camiası olarak hakkımızı sonuna kadar her platformda arayacağız."

SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMASI

Kocaelispor maçının ardından Milan Skrniar, PFDK ye sevk edildi 2

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Skriniar'ın yaptığı hareket ahlak sınırlarını aşan bir hareket. Bu, bence kabul edilemez bir şey. Özellikle bizim ülkemizde bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bunu, oyuncuların hangi takımın formasını giydiğinden bağımsız olarak söylüyorum. Kocaelispor büyük bir camia. 35 bin insanın karşısında bu hareketi yapmak kabul edilemez bir durumdur. Bu bir saygısızlıktı" demişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu!Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu!
Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdiSüper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor fenerbahçe Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.