Kocaelispor maçının ardından Milan Skrniar, PFDK'ye sevk edildi

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Kocaelispor mücadelesinde tribünlere yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın, PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

"BENİM FUTBOLCUM OLSA LİSANSINI İPTAL EDERİM"

Fenerbahçeli futbolcu Skriniar'ın dünkü maçta tribünlere karşı yaptığı harekete de değinen Kocaelispor Başkanı Recep Durul:

"Dün Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı hareket kabul edilemez. Berat Kandili gecesi, Müslüman bir toplumdayız, ortada toplumsal bir tahrik ve infial var. Toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş'ta Pascal Nouma'nın yaptığı hareket vardı ve Beşiktaş bunu cezalandırdı. Bunun sadece disiplin cezasıyla geçiştirilebileceğini düşünmüyorum. Lisansının ve sözleşmesinin iptal edilmesini, deport edilmesini istiyorum. Türk futbolunda böyle rezil davranışı kaldırmak mümkün değil. Benim futbolcum olsa lisansını iptal ederim. İnanıyorum ki Fenerbahçe de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bu futbolcunun gerekli cezayı almasını ve lisansının iptal edilmesini talep ediyorum. Aynı talebi federasyona da bildirdik. Bugün gerekli itirazlarımızı hem hukuki hem de idari olarak yaptık. Bundan sonraki süreçte kayıtsız kalmayacağız. Kocaelispor camiası olarak hakkımızı sonuna kadar her platformda arayacağız."

SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMASI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Skriniar'ın yaptığı hareket ahlak sınırlarını aşan bir hareket. Bu, bence kabul edilemez bir şey. Özellikle bizim ülkemizde bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bunu, oyuncuların hangi takımın formasını giydiğinden bağımsız olarak söylüyorum. Kocaelispor büyük bir camia. 35 bin insanın karşısında bu hareketi yapmak kabul edilemez bir durumdur. Bu bir saygısızlıktı" demişti.