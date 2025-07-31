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Kocaelispor, Mateusz Wieteska’yı kadrosuna kattı

Kocaelispor, İtalya Serie A ekibi Cagliari’den stoper Mateusz Wieteska’yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kocaelispor, Mateusz Wieteska’yı kadrosuna kattı
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala Kartepe’de üçüncü etap kampını sürdüren Kocaelispor’da dış transferler sürüyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Polonyalı stoper Mateusz Wieteska transferini kamuoyuna duyurdu. Geçen sezon İtalya Serie A’da Cagliari’de forma giyen 28 yaşındaki deneyimli oyuncu ligin ikinci yarısında kiralık olarak PAOK’ta oynadı. Polonyo Milli Takımı’nda da forma giyen Wieteska, satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak Kocaelispor’da oynayacak.

Kocaelispor Kulübü’nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcu Mateusz Wieteska’nın 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze geçici transferi hususunda İtalya Futbol Federasyonu’na tescilli Cagliari Calcio ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

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