Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Hırvat Milli Takımı'nın yıldızına imzayı attırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor transfer sezonunda hareketli günler yaşıyor. Çok sayıda ismi kadrosuna katan kulüp son olarak Hırvat Milli Takımı'nın yıldızıyla önprotokol imzaladığını duyurdu.

KOCAELİSPOR'DAN PETKOVİÇ AÇIKLAMASI

Kocaelispor, yaptığı yazılı açıklama ile Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını açıkladı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+ 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır