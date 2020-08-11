Kocaelispor taraftarları yeni transferleri antrenmanda meşalelerle karşıladı

Liglerin tescil edilmesi ile 3. Lig’de şampiyon ilan edilerek bir üst lige lige yükselen Kocaelispor 6 yeni transfer gerçekleştirerek, Dilaver Güçlü, Batuhan Er, Berkay Samancı, Bayram Olgun, Gökhan Meral ve Yiğit Ali’yi renklerine kattı. Takımın yeni transferleri anlaşmaların sağlanmasının ardından bugün Kocaelispor’un Körfez ilçesinde bulunan Brunga Tesislerinde ilk antrenmanlarına çıktı. Kocaelispor’u Hodri Meydan taraftar grubu da yeni transferleri ilk antrenmanlarında yalnız bırakmadı. Takım Başkanı Hüseyin Üzülmez, yönetim ve teknik ekibin hazır bulunduğu antrenmanda taraftarlar, yeni taraftarları ellerindeki meşalelerle karşıladı. Futbolcular da tek tek taraftarın bulunduğu tribüne giderek selamladı.

"İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Kocaelispor Hodri Meydan Tribün Lideri Haluk Bozo, “Biz amatör liglere kadar düştük. O süreçten itibaren, ‘O sene bu sene, bundan sonra her sene’ sloganı ile yola çıktık. Süper Lig’e kadar devam edeceğiz.2 sene sonra Kocaelispor’un, Hodri Meydanın layık olduğu ere gideceğiz. İnşallah güzel günler göreceğiz” dedi.