Kocaelispor transferlerine devam ediyor! Şimdi de Fransa Ligue 2 takımlarından Clermont'ta oynayan Habib Keïta ile anlaştılar...

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor transferlerine devam ediyor. Kocaelispor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont’ta forma giyen 23 yaşındaki Malili orta saha Habib Keïta’nın transferini bitirdi.

Kocaelispor transferlerine devam ediyor! Şimdi de Fransa Ligue 2 takımlarından Clermont'ta oynayan Habib Keïta ile anlaştılar...
Süper Ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor, transferlerine tam gaz devam ediyor. Yeşil beyazlılarda Serdar Dursun’un ardından orta sahaya da takviye geldi.

TRANSFER TAMAMLANDI!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont’ta forma giyen 23 yaşındaki Malili orta saha Habib Keïta’nın, Kocaelispor’a transferi tamamlandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ligue 2’de 27 maça çıkan Keïta, 2144 dakika sahada kalarak 1 gol ve 4 asistlik katkı sundu. Yaklaşık %88’lik pas isabet oranıyla takımının oyun kurulumunda kritik bir rol oynadı.

