Kocaelispor transferlerine devam ediyor! Şimdi de Fransa Ligue 2 takımlarından Clermont'ta oynayan Habib Keïta ile anlaştılar...

Süper Ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor, transferlerine tam gaz devam ediyor. Yeşil beyazlılarda Serdar Dursun’un ardından orta sahaya da takviye geldi.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont’ta forma giyen 23 yaşındaki Malili orta saha Habib Keïta’nın, Kocaelispor’a transferi tamamlandı.
Geçtiğimiz sezon Ligue 2’de 27 maça çıkan Keïta, 2144 dakika sahada kalarak 1 gol ve 4 asistlik katkı sundu. Yaklaşık %88’lik pas isabet oranıyla takımının oyun kurulumunda kritik bir rol oynadı.
