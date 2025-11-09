Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den Galatasaraylı Victor Osimhen'e gol krallığı göndermesi

Kocaelispor iç sahada Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, sarı kırmızılılar ligde uzun bir aradan sonra ilk kez mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaraylı Victor Osimhen’ göndermede bulundu.

''AJAX'IN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDIK...''

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl "Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık." dedi.

''OSIMHEN İLE YARIŞIYORUM...''

Tayfur Bingöl ayrıca "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim." açıklamasını yaptı.