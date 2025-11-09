SPOR

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den Galatasaraylı Victor Osimhen'e gol krallığı göndermesi

Süper Lig’in 12.haftasında Kocaelispor evinde Galatasaray’ı 1-0 yenerek sarı-kırmızılıların namağlubiyet serisini bitirdi. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’e göndermede bulundu.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den Galatasaraylı Victor Osimhen'e gol krallığı göndermesi
Burak Kavuncu
Kocaelispor iç sahada Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, sarı kırmızılılar ligde uzun bir aradan sonra ilk kez mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaraylı Victor Osimhen’ göndermede bulundu.

''AJAX'IN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDIK...''

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl den Galatasaraylı Victor Osimhen e gol krallığı göndermesi 1

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl "Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık." dedi.

''OSIMHEN İLE YARIŞIYORUM...''

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl den Galatasaraylı Victor Osimhen e gol krallığı göndermesi 2

Tayfur Bingöl ayrıca "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim." açıklamasını yaptı.

