'Kocam gece yatmadan önce...' itirafı şaşırttı! Nur Viral duyduklarına inanamadı! Kese kağıdı önerisi gündem oldu

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar her seferinde çok konuşuluyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkileri, özel hayatlar konuşuluyor. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu son bölüme gelen bir itiraf yine programa damga vurdu.

UZMAN İSİM KENDİNİ TUTAMADI

Bir kadın izleyici 'Kocam gece yatmadan önce makyaj yapmamı istiyor' itirafıyla şaşırttı. Nur Viral 'hiç böyle bir şey duymamıştım' dedi ama Civelekoğlu kendini tutamadı ve 'Kafana kese kağıdı geçir deseydi daha ağır olmazdı. Yüzünü görmek istemiyor. Senin yüzünü sevmiyor. Senden erotik çağrışım alamıyorum yüzünü boyayarak kendini dönüştür. Bu bu demek' diyerek konuştu.

BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Nur Viral 'Bir ilişki için çok ağır bir şey değil mi? Bu evlilik değil' diyerek isyan etti. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada; 'yanlış cevap vermiş', 'Esra Ezmeci'ye sorsunlar' gibi yorumlar yapıldı.