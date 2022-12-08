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"Kocamın gay olduğunu bilerek evlendim ama..." Selin Karacehennem çok kızdı: Böyle saçmalık olmaz!

08.12.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Viral'in programında gelen sorulara verdiği tepkilerle gündeme gelen son dönemde sosyal medya hesabından da soruları yanıtlayan Selin Karacehennem bir takipçisinin "Kocamın gay olduğunu bilerek evlendim ama gay değilmiş kandırıldım. Ne yapmalıyım?" sorusuna çok kızdı. Ünlü ilişki terapisti soruyu soran kadına isyan etti.

Yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti olarak bilinen Selin Karacehennem sosyal medyadan takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem oluyor. En son bir takipçisinin bekaret sorusuna verdiği cevapla gündem olan Karacehennem bir kadın takipçinin "Kocamın gay olduğunu bilerek evlendim ama gay değilmiş kandırıldım. Ne yapmalıyım?" sorusuna ise çok kızdı.

Selin Karacehennem "Selin Hocam ben kocamla evlenmeden önce onun gay olduğunu bilerek onunla evlendim bu durum benim işime geliyordu. Meğerse kocam gay değilmiş. Normal bir erkekmiş ben şimdi ne yapacağım? Kandırılmış oluyorum, ne yapmalıyım?" sorusunu duyunca şaştı kaldı.

Şoke eden mesaj! "Senin dekoltene de..." Şoke eden mesaj! "Senin dekoltene de..."

"KADIN KENDİNİ DÜZELTSİN"

Ünlü ilişki terapisti bu soruya şu yanıtı verdi:

JHKHJ

"O ne demek ya! Gay olması mı şartmış evlenmesi için anlayamadım nasıl şeymiş bu böyle. Bir insan gay ne demek? Bana dokunmasın evde kocammış gibi dursun. Adam normalmiş evlilik görevlerini bekliyormuş buna kızmış. Anlamsız kadın kendisini düzeltsin böyle saçmalık olmaz. Bunu duymamış olayım..."


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Selin Karacehennem

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