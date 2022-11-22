Selin Karacehennem'e şoke eden mesaj! "Senin dekoltene de..."

YouTube'da yayınlanan Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu Bize Kaldı programına konuk olan Selin Karacehennem açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Sosyal medyada da kendisine gelen sorulara yanıt veren ünlü isim gelen bir mesajla şoke oldu.

Selin Karacehennem'e gelen çirkin mesajda "Iyy senin taktığın küpeye de senin dekoltene de... Kaç yaşına gelmişsin buruş buruş döşünü açıp sen kime cilve yapıyorsun be nine..." yazıyordu.

Ünlü ilişki terapisti bu paylaşımı ifşa ederek "İnanın kimsenin bana iltifatlar yağdırmasını beklemiyorum ama bir insanın başka bir insana bu kelimeleri söylemesi için kalbinin nasıl kara olabileceğini ve ne derdinin olduğunu düşünüyorum" diyerek şunları söyledi:

"İKİ KEZ GEÇİRDİĞİM KORONAYI..."

"Evet doğru 'ninen' yaşındayım… Evet doğru 'buruş buruşum.' Hayat mottom 'ben yaşıyorken benim fikrimden ve tecrübelerimden faydalanın.' Bu sebeptendir ki; bu yaşta sosyal medyadan sizlere ulaşıyorum… Bu sebeptendir ki; sosyal medya kullanmasını bilmeyenler için televizyonda da olayım diyorum… Bu sebeptendir ki; köşeme çekilip keyif yapacağıma bu yaşta çekimden çekime gidiyorum… Buruş buruş bir nineyim ama iki kere yakalandığım koronayı bile hiç sağlık sorunum olmadığı için atlattım.

Tabii ki beden sağlığım kadar ruh sağlığım da iyi olduğu için. Aynı şeyi bu yorumu yapan kişi için söyleyemeyeceğim. İsterse kendisine ücretsiz danışmanlık verebilirim!

Bu arada; ekranda gözüktüğü gibi küpem ağır değildi ve kulağım yırtılmadı merak etmeyin."

