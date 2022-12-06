"Kocamla evlenene kadar sevişmedim" demişti! Ashley Graham doğal bedeniyle İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu

Cesur pozları ve çarpıcı itiraflarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden dünyaca ünlü model Ashley Graham daha önce erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" demişti.

Graham, yaşadığı bu tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini söylemişti.

Bu itiraflarıyla dikkat çeken kıvrımlı model son olarak katıldığı İngiliz Moda Ödülleri'nde giydiği bacak dekolteli elbisesiyle dikkatleri çekti.

Ünlü model, doğal görünümüyle kendine bir kez daha hayran bıraktı.



