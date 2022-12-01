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"Kocamla evlenene kadar sevişmedim" demişti! Ashley Graham kıvrımlarını bir parça çarşafla kapatmaya çalıştı

01.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham pozları ve itiraflarıyla gündeme geliyor. Kıvrımlı model cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalar kadar kıvrımlarıyla da dikkat çekiyor. Graham son olarak çıplak bedeninin bir çarşafa sararak poz verdi.

"Kocamla evlenene kadar sevişmedim" demişti! Ashley Graham kıvrımlarını bir parça çarşafla kapatmaya çalıştı

Cesur pozları ve çarpıcı itiraflarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden dünyaca ünlü model Ashley Graham daha önce erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" demişti.

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Graham, yaşadığı bu tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini söylemişti.

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Bu itiraflarıyla dikkat çeken kıvrımlı model son olarak iddialı pozlar verdi. Graham beyaz bir çarşafa sarılı şekilde pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Kıvrımlarını sergileyen modelin pozlarını görenler "Bu seviye özgüvene ihtiyacım var" yorumlarında bulundu.


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