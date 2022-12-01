"Kocamla evlenene kadar sevişmedim" demişti! Ashley Graham kıvrımlarını bir parça çarşafla kapatmaya çalıştı

Cesur pozları ve çarpıcı itiraflarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden dünyaca ünlü model Ashley Graham daha önce erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" demişti.

Graham, yaşadığı bu tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini söylemişti.

Bu itiraflarıyla dikkat çeken kıvrımlı model son olarak iddialı pozlar verdi. Graham beyaz bir çarşafa sarılı şekilde pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Kıvrımlarını sergileyen modelin pozlarını görenler "Bu seviye özgüvene ihtiyacım var" yorumlarında bulundu.



